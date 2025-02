Brau Union vor Gericht: "Was ist das Verpönte?"

Am Dienstag findet der erste Verhandlungstermin in der Causa Brau Union am Wiener Kartellgericht statt.

"Wir haben ein Stück Arbeit vor uns." So eröffnete die vorsitzende Richterin Romana Wieser am Dienstag die Verhandlung zwischen der Brau Union und der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) in Saal D im Justizpalast in Wien. Wie berichtet, werfen die Wettbewerbshüter Österreichs größtem Braukonzern mit Zentrale in Linz vor, seine marktbeherrschende Stellung missbraucht zu haben. Der Antrag der BWB umfasst 260 Seiten plus 145 Beilagen.