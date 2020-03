Erneuter Wechsel an der Spitze der Brau Union

Die Brau Union bekommt einen neuen Chef. Vorstandschef Magne Setnes wurde in den Vorstand des Mutterkonzerns Heineken berufen und wird dort für die Lieferkette zuständig sein (Chief Supply Chain Officer). Sein Nachfolger in Österreich werde "zur gegebenen Zeit" bekanntgegeben, heißt es in einer Heineken-Aussendung vom Mittwoch. Setnes folgt Marc Gross, der in Pension geht. Setnes hatte zu Beginn 2018 die Nachfolge von Markus Liebl angetreten.

Außerdem hat Heineken erstmals in seiner Geschichte einen für Digitalisierung zuständigen Vorstand (Chief Digital and Technology Officer) installiert. Diese Aufgabe übernimmt Ronald den Elzen, der seit 25 Jahren bei Heineken tätig ist.

Die Brau Union mit Sitz in Linz beschäftigt 2500 Mitarbeiter. In den acht Brauereien werden Marken wie Zipfer, Gösser und Puntigamer erzeugt. Österreichs größter Bierkonzern konnte die Umsatzerlöse im Vorjahr um drei Prozent auf 755 Millionen Euro steigern. Der Gewinn nach Steuern ging von 89 auf 81 Millionen Euro zurück.