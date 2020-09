Branchenpakt soll zweite Agrana-Zuckerfabrik retten

Der Kampf um die zweite Zuckerfabrik der Agrana in Leopoldsdorf im Marchfeld (NÖ) geht weiter. Eine Rettung scheint möglich, auch wenn der Zeitdruck groß ist. So unterzeichneten am Donnerstag Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger, Agrana-Vorstandsvorsitzender Johann Marihart und Rübenbauernverband-Chef Ernst Karpfinger einen "Pakt zur Rettung des heimischen Zuckers". Darin ist eine Wiederanbauprämie in Höhe von 250 Euro pro Hektar Schadfläche vorgesehen. Die Kosten teilen sich der Bund und die betroffenen Bundesländer. Außerdem übernimmt die Agrana die Kosten für das Saatgut beim Wiederanbau. Ziel des Pakts sei es, die Versorgungssicherheit in Österreich mit Zucker sicherzustellen.

Das Aus für die Zuckerfabrik Leopoldsdorf sei vom Tisch, wenn bis Mitte November die mit den Bauern vereinbarte Rübenanbaufläche für die Jahre 2021 bis 2023 auf 38.000 Hektar steige, sagte Agrana-Chef Johann Marihart. Dann wäre der Standort für die nächsten drei Jahre gesichert. Heuer lag die Anbaufläche ursprünglich bei 34.000 Hektar, doch Rüsselkäfer und Witterung im Osten Österreichs dezimierten die Fläche auf 26.000 Hektar. Ende August hatte der Agrana-Konzern deshalb das Aus der Rübenzuckerfabrik in Leopoldsdorf im Jahr 2021 anvisiert, weil es unter diesen Umständen nicht ausgelastet sei. Die Agrana – bekannt durch die Marke "Wiener Zucker" – betreibt in Tulln und Leopoldsdorf die zwei einzigen Zuckerfabriken in Österreich.

Weiters fixiert wurde im Rahmen des Branchenpakts die mögliche Notfallzulassung von Neonicotinoid-haltigen Pflanzenschutzmitteln für die Saatgut-Beizung inklusive wissenschaftlicher Prüfung durch das Bundesamt für Ernährungssicherheit und ein begleitendes Bienenmonitoring.

"Kraftanstrengung"

Karpfinger sagte, er sei zuversichtlich, dass die Bauern die anvisierte Anbaufläche zusagen, aber es werde "eine große Herausforderung". Auch der oberösterreichische Rübenbauer-Obmann Franz Weinbergmair hofft, dass die "Kraftanstrengung in der kurzen Zeit" gelingen werde. Am Verhandlungstisch saß gestern auch Oberösterreichs Agrarlandesrat Max Hiegelsberger (ÖVP): "Für die Eigenversorgung Österreichs mit Zucker brauchen wir beide Zuckerfabriken der Agrana." Oberösterreichs 1100 Rübenbauern haben sich übrigens erfolgreich gegen den Trend gestemmt und die Zuckerrübenanbaufläche allein in diesem Jahr um 900 Hektar auf 6300 Hektar gesteigert. Für heuer werden wieder Spitzenerträge erwartet.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Elisabeth Köstinger Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Roland Vielhaber Redakteur Wirtschaft r.vielhaber@nachrichten.at