Bosch: Mehr Umsatz trotz Chips-Krise

Ungeachtet der Chipkrise hat der Technologiekonzern Bosch das Corona-Tief überwunden und sein Geschäft weiter ausgeweitet. Wie gestern, Mittwoch, bekannt wurde, hat der deutsche Autozulieferer den Konzernumsatz im Vorjahr um zehn Prozent auf 78,8 Milliarden Euro gesteigert.

Der operative Gewinn kletterte gemäß vorläufiger Zahlen von 2 auf 3,2 Milliarden Euro. 401.300 Mitarbeiter sind weltweit beschäftigt. Der Stuttgarter Technologiekonzern, der als größter Autozulieferer der Welt gilt, hat sein Führungsteam in den vergangenen Monaten stark umgebaut: Unter anderem hat Stefan Hartung den Posten des Vorstandschefs von Volkmar Denner übernommen.

Neben Bauteilen für die Autoindustrie fertigt Bosch auch Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge sowie Industrie- und Gebäudetechnik. Eigentümerin ist zu 94 Prozent die Robert-Bosch-Stiftung. In Österreich ist der Konzern an 13 Standorten unter anderem in Linz, Wien und Hallein vertreten.

Bei seiner Antrittspressekonferenz erklärte Hartung, dass die Lieferengpässe bei Halbleitern noch lange nicht erledigt seien: "Das beschäftigt uns in allen Branchen, bis hin zu Gebrauchsgütern." Mit einer Normalisierung sei voraussichtlich 2023 zu rechnen. In die eigene Halbleiter-Fertigung in Dresden, Reutlingen und Malaysia werden heuer 400 Millionen Euro investiert.

Noch besteht ein großer Teil des Geschäfts aus Verbrenner-Systemen: Die Elektromobilität trägt aber bereits mehr als eine Milliarde Euro zum Umsatz bei.