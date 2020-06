Böse Überraschung für Pensionistin: Unfallversicherung zahlt nur kleine Rente

Ein Unfall machte bei einer 77-jährigen Linzer Pensionistin den Umbau ihrer Wohnung notwendig. Die private Unfallversicherung hätte laut Polizze 7664 Euro zahlen sollen. Zwei Klauseln im Versicherungsvertrag machten daraus aber eine monatliche Rente von 41 Euro.

Laut diesen Klauseln reduziert sich die Versicherungsleistung ab dem 70. Lebensjahr um 30 Prozent und nach dem 75. Lebensjahr wird aus der Kapital- eine Rentenleistung. Diese beiden Klauseln und elf weitere hat die Abteilung Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Oberösterreich vor Gericht bekämpft und jetzt vor dem Oberlandesgericht Graz (OLG) Recht bekommen.

Ulrike Weiß Bild: VOLKER WEIHBOLD

"Rechtskräftig ist dieses Urteil noch nicht, aber wir glauben, dass die Versicherungsnehmer diese Klauseln kennen sollten", sagt die Leiterin des AK-Konsumentenschutzes, Ulrike Weiß, im Gespräch mit den OÖNachrichten. Gerade diese Leistungsänderungen bei älteren Versicherungsnehmern sind immer wieder Thema bei den Beratungen der Konsumentenschützer.

Ähnlich problematisch für die Versicherungsnehmer ist die so genannte Schadensfall-Kündigung. Das Versicherungsvertragsgesetz sieht nach einem Schadensfall nur in wenigen Versicherungssparten ein Kündigungsrecht für beide Vertragsteile vor, zum Beispiel in der Kfz-Haftpflicht. Die Versicherer haben dieses Kündigungsrecht aber auch auf andere Versicherungssparten, wie zum Beispiel die Unfallversicherung und die Rechtsschutzversicherung, ausgedehnt.

"Gerade bei der Unfallversicherung ist das heikel, weil es für Versicherungsnehmer schwierig sein kann, nach einer Kündigung wieder einen vergleichbaren Versicherungsschutz zu bekommen", sagt Weiß. Das OLG Graz beurteilt diese branchenübliche Kündigungsklausel als "für Versicherungsnehmer gröblich benachteiligend" und daher rechtswidrig.

Konsumentenschützerin Weiß erwartet, dass die Versicherung den Weg an den Obersten Gerichtshof (OGH) antreten wird. Dieser hat derartige Kündigungsklauseln in der Rechtsschutzversicherung schon mehrfach als unzulässig beurteilt. Jetzt hoffen die Konsumentenschützer, dass sie auch in diesen Fällen Recht bekommen.

Artikel von Hermann Neumüller Redakteur Wirtschaft h.neumueller@nachrichten.at