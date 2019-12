Börsetag: Warum H&M zum Jahresende kräftig zulegt

Der schwedische Modehändler Hennes & Mauritz (H&M) hat im vierten Geschäftsquartal erneut beim Umsatz zugelegt: Von September bis November sind die Erlöse im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um neun Prozent auf umgerechnet 5,9 Milliarden Euro gestiegen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind die Erlöse weltweit um elf Prozent auf 22,3 Milliarden Euro gestiegen. Dass die Entwicklung im vierten Quartal dem Gesamtjahreswert hinterhergehinkt sei, lag laut H&M auch am „Black Friday“. Dieser habe heuer um eine Woche später stattgefunden, nämlich direkt vor dem Novemberende. Teile der Umsätze aus den Rabatt- und Schnäppchenaktionen seien daher buchhalterisch in den Dezember gefallen. H&M hat gestern die vorläufigen Zahlen vorgelegt, der ausführliche Bericht für das Jahr 2019 soll Ende Jänner vorgelegt werden. Im dritten Quartal hatte der Gewinn erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder zugelegt, nachdem die Schweden mit Gewinneinbrüchen zu kämpfen hatten und der Kurs massiv eingebrochen war. Der Modehändler war in eine Krise gestürzt, weil er relativ spät auf die Konkurrenz von Online-Händlern und billigeren Anbietern reagiert hatte. Zuletzt reagierte H&M etwa mit einer neuen Online-Plattform.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.