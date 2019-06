Börsetag: Vegane Burger verzücken Anleger

Mit Fleischersatz hat die US-Firma Beyond Meat den Lebensmittelmarkt und auch die Börse erobert. Anfang Mai feierte das kalifornische Unternehmen mit veganen Burgern ein umjubeltes Aktiendebüt in New York. Nun legte es erstmals Zahlen vor, die Anleger verzückten. Im ersten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um satte 215 Prozent auf 40,2 Millionen Dollar (35,7 Millionen Euro). Der Verlust nahm zwar um rund 16 Prozent auf 6,6 Millionen Dollar zu, aber die Ergebnisse übertrafen die Erwartungen der Anleger. Die Aktie legte nachbörslich zeitweise um fast 20 Prozent zu. Am Freitag schloss das Papier bei 99,50 US-Dollar. Die Firma, die Promis wie Microsoft-Gründer Bill Gates oder Schauspieler Leonardo DiCaprio als Investoren und Fürsprecher an Bord hat, hatte beim Börsegang rund 240 Millionen Dollar erlöst und war mit rund 1,5 Milliarden Dollar bewertet worden. Inzwischen hat Beyond Meat einen Börsewert von mehr als 5,7 Milliarden Dollar erreicht. Auch wenn Finanzprofis vor Rückschlägen warnen, scheint ein Ende des starken Umsatzwachstums nicht in Sicht. Für das laufende Geschäftsjahr stellt Beyond Meat Erlöse von 210 Millionen Dollar in Aussicht. Das wären um 140 Prozent mehr als 2018. Auch schwarze Zahlen sollen geschrieben werden.

Die Wiener Börse hat am Freitag mit freundlicher Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegenüber dem Donnerstag-Schluss (2.911,82) um 23,06 Punkte oder 0,79 Prozent auf 2.934,88 Zähler. Umsatzstärkste Aktie war OMV mit 365.274 Stück Aktien.