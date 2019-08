Börsetag: Vapiano mit Chefwechsel und Millionenverlust

Der Chef ist weg, die Kapitaldecke dünn: Die börsenotierte deutsche Pizza- und Pastakette Vapiano schafft es nicht aus der Krise. Erst im Dezember hatte Cornelius Everke seinen Posten als Vorstandschef bei Vapiano angetreten. Am Wochenende hat er überraschend seinen Hut genommen. Er gab dafür persönliche Gründe an. Everke wird ab 31. August durch Aufsichtsratschefin Vanessa Hall ersetzt. Unter ihr soll der Sanierungskurs fortgesetzt werden. Einziger Oberösterreich-Standort der Kette ist Linz. Vapiano hat 2018 bei einem Umsatz von 372 Millionen Euro einen Verlust von 101 Millionen Euro gemacht. Grund dafür ist unter anderem eine misslungene Expansion: Die Kette führt weltweit rund 230 Restaurants. Everke wollte die Zahl der Neueröffnungen drosseln, sich auf den Kernmarkt Europa konzentrieren und unrentable Standorte schließen. Erst Anfang 2019 wollte Vapiano sein US-Geschäft an einen kalifornischen Dienstleister verkaufen. Die Finanzspritze wäre wichtig gewesen, doch der Käufer zahlte nicht. Nun wird nach einem neuen Übernehmer gesucht. Die Vapiano-Aktie notierte am Montagnachmittag bei weniger als vier Euro und erreichte damit ein Rekordtief. Seit dem Börsegang 2017 hat der Aktienkurs rund 80 Prozent ihres Wertes eingebüßt.

