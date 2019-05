Börsetag: „Memorial Day“ in New York

An der Wiener Börse stieg der ATX um zarte 0,01 Prozent und dies bei schwachem Volumen. Auch in Frankfurt war nicht viel los, obwohl es durchaus kursrelevante Ereignisse gab. Thyssenkrupp-Stahlchef Andreas Goss steht nach dem Scheitern des Joint-Venture mit Tata Steel vor der Ablösung. "Da das Joint Venture mit Tata Steel nicht zustande kommen kann, geht es nun darum, Thyssenkrupp Steel Europe zukunftsfähig aufzustellen", erklärte ein Thyssenkrupp-Sprecher: "In diesem Zusammenhang werden gegenwärtig mit Herrn Goss Gespräche zur Auflösung seines Vertrags geführt."

Auch die deutsche Finanzmarktaufsicht machte eine interessante Ankündigung: Die deutschen Banken müssen wegen des heiß laufenden Immobilienmarktes und der deutlichen Konjunkturabkühlung mehr Vorsorge für Risiken treffen. Die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin will ab Juli über einen Zeitraum von zwölf Monaten einen Aufschlag auf bestehende Puffer verlangen.

Nach Angaben von Deutscher Bundesbank, Finanzministerium und BaFin müssen die heimischen Geldhäuser zusammen 5,3 Mrd. Euro mehr hartes Kernkapital zurücklegen. Die Banken kritisierten die Entscheidung. Sie komme zur Unzeit, hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme der Bankenverbände.

"Der deutsche Bankensektor dürfte die mit der Aktivierung einhergehenden zusätzlichen Kapitalanforderungen überwiegend aus vorhandenem Überschusskapital erfüllen können", teilte das Finanzministerium mit. Zumindest teilweise könnten also Kapitalerhöhungen nötig werden. Welche Bank in welchem Maß betroffen ist, blieb zunächst unklar. Die BaFin betonte, die Summe sei von den Instituten "beherrschbar".

Beim deutschen Energiekonzern Uniper ist der Streit zwischen dem Management und dem Hauptaktionär Fortum eskaliert. Nach der Rückzugsankündigung der beiden noch verbliebenen Mitglieder des Vorstands von Uniper hat Aufsichtsratschef Bernhard Reutersberg ein klares Signal der Finnen gefordert, dass sie zu einer konstruktiven Zusammenarbeit bereit sind.

Morgen legen mit der Semperit AG, UBM, Porr, Immofinanz und Warimpex ihre Quartalszahlen in Wien vor. Da dürfe sich dann mehr tun als heute.