Börsetag: Infineon wagt größten Übernahmeversuch

Der deutsche Chiphersteller Infineon wagt den bisher größten Übernahmeversuch in seiner Unternehmensgeschichte: Der in Stuttgart börsenotierte Konzern will den US-Konkurrenten Cypress Semiconductor übernehmen und ist bereit, dafür umgerechnet neun Milliarden Euro zu zahlen. Das entspricht in etwa dem viereinhalbfachen Jahresumsatz von Cypress. Im US-Unternehmen sind aktuell 5800 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Kaufsumme soll durch eine Eigenkapitalerhöhung von 2,7 Milliarden Euro sowie zum größten Teil durch Kredite aufgebracht werden. Infineon bietet den Cypress-Aktionären umgerechnet 21,39 Euro je Aktie. Infineon-Vorstandschef Reinhard Ploss bezeichnete dies als „stolzen Preis“. Der Schritt für sein Unternehmen sei „richtungsweisend“. Durch die Übernahme wird Infineon zur Nummer eins bei Chips für die Autoindustrie und zur Nummer acht bei den Chipherstellern weltweit. Infineon setzt vor allem Hoffnungen in die „Connectivity“-Komponenten für vernetzte Geräte.

Die Anleger reagierten am Montag skeptisch: Die Aktie verlor und am Nachmittag bei 14,45 Euro – das ist der tiefste Wert seit Herbst 2016. In Österreich hat Infineon aktuell 4200 Mitarbeiter an fünf Standorten.

Aluflexpack will in vier Wochen an die Börse

Die Schweizer Börse SIX steht vor ihrem vierten Neuzugang im laufenden Jahr. Der schweizerisch-kroatische Verpackungshersteller Aluflexpack, der dem österreichischen Investor Michael Tojner gehört, will sein Debüt am Börsenparkett in Zürich in weniger als vier Wochen geben. Der Handel mit den Aktien des Unternehmens soll am 28. Juni starten, sagte Finanzchef Johannes Steurer am Montag.

Die Ausgabe neuer Titel soll 130 bis 150 Millionen Euro in die Kassa spülen. Davon sollen bis zu 90 Millionen Euro in den Kauf von zwei bis drei Firmen in den nächsten Jahren fließen. 60 Millionen Euro sind laut Steurer für die Erweiterung der Produktionskapazitäten und Automatisierung vorgesehen.

Der Aluflexpack-Eigentümer Montana Tech Components, die Beteiligungsgesellschaft Tojners, will im Rahmen der Transaktion teilweise aussteigen. Die Montana-Tech bleibe nach dem Börsengang aber Mehrheitsaktionärin.

Aluflexpack stellt maßgeschneiderte Verpackungen aus Aluminium- und Plastikfolien für die Lebensmittel- und Pharmabranche her und zählt Unternehmen wie Nestle, Ferrero, Coca-Cola, Sanofi, Novartis und Dr. Oetker zu seinen Kunden. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete sie mit 1150 Beschäftigten einen Umsatz von 192 Millionen Euro und einen um Sonderfaktoren bereinigten Betriebsgewinn (Ebitda) von 24 Millionen Euro. Das Unternehmen hat Produktionsstandorte in der Schweiz, in Frankreich, Kroatien und der Türkei.

Die Wiener Börse hat am heutigen Montag bei durchschnittlichem Volumen mit gut behaupteter Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegenüber dem Freitag-Schluss (2897,45) um 0,95 Punkte oder 0,03 Prozent auf 2898,40 Zähler.