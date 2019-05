Börsetag: Gute US-Vorgaben

Um 28 Punkte oder 0,92 Prozent konnte gestern der ATX zulegen. Dass der Wiener Leitindex sein Tageshoch kurz vor Handelsschluss erreichte, spricht dafür, dass die guten Vorgaben aus den USA eine Rolle spielten.

Der Dow Jones stieg schon zu Handelsbeginn um 0,69 Prozent.

Während der Handelskonflikt zwischen China und den Vereinigten Staaten nach wie vor die Märkte dominiert, konnten in den USA am heutigen Handelstag Konjunkturdaten überzeugen. So hellte sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im Mai stärker auf als erwartet. Der Indikator der regionalen Notenbank (Philly-Fed-Index) stieg von 8,5 Punkten im Vormonat auf 16,6 Zähler, wie die regionale Zentralbank mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen geringfügigen Anstieg auf 9,0 Punkte erwartet. Zudem sank die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker als gedacht.

Unterdessen lies US-Präsident Donald Trump einen nationalen Notstand in der Telekommunikation ausrufen. Unternehmen seines Landes ist demnach per Dekret die Nutzung von Telekommunikationstechnik, die als Risiko für die nationale Sicherheit der USA eingestuft wird, untersagt. Huawei gilt als Hauptziel dieser Maßnahme. Ein Vertreter des Weißen Hauses erklärte zwar, die Maßnahme richte sich nicht gegen ein bestimmtes Land oder Unternehmen. Es gilt aber als sicher, dass die Debatte um mögliche Gefahren für die Cybersicherheit durch Huawei-Technik hinter Trumps Dekret steckt.

In Wien legte gestern die Uniqa ihre Quartalszahlen vor. Einen Sondereffekt von 2018 herausgerechnet, stiegen im ersten Quartal der Vorsteuer- und der Nettogewinn. Auch im Gesamtjahr will man zulegen. Teurer kam heuer der Schneedruck, sagt CEO Andreas Brandstetter. Und man müsse "viel mehr laufen" in der Lebensversicherung, weil die Niedrigzinsen die Nachfrage drücken.

Der Konzernchef des weltgrößten Ziegelkonzerns Wienerberger blickt nach einem starken ersten Quartal zuversichtlich ins gesamte Geschäftsjahr 2019. "Ich bin nach wie vor sehr optimistisch für dieses Jahr", bekräftigte Heimo Scheuch am Donnerstag nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen. Daran kann offenbar auch der chaotische Brexit nicht rütteln. An der bisherigen Prognose für den erwarteten bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen 560 und 580 Mio. Euro im Gesamtjahr hält der CEO jedenfalls fest. 2018 hatte Wienerberger hier einen Wert von 442,6 Mio. Euro erzielt. "Wir gehen davon aus, dass wir ein sehr starkes Wachstum des EBITDA und ein gutes Umfeld haben werden."

Im ersten Quartal drehte der Nettogewinn von Wienerberger gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres von minus 19,6 Mio. auf plus 26,8 Mio. Euro, der Umsatz legte um 15 Prozent auf 776,8 Mio. Euro zu. Dies sei nicht nur auf den witterungsbedingt frühen Start in die Bausaison zurückzuführen. Der Konzern hat auch teurere Produkte entwickelt und fährt seit Jahren einen stringenten Sparkurs.

