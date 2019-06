Börsetag: Gerüchte über Commerzbank

Rund um die deutsche Commerzbank gibt es wieder Fusionsspekulationen: Nachdem der Zusammenschluss mit der Deutschen Bank, wie berichtet, aufgrund zu großer Risiken im April abgesagt wurde, könnte es nun zu einer Fusion mit der niederländischen ING Groep NV kommen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte am Donnerstag berichtet, dass die deutsche Regierung diese Variante in Erwägung ziehe. Bloomberg bezog sich dabei auf mit der Materie vertraute Personen. Die Anleger reagierten positiv auf diese Neuigkeiten: Der Aktienkurs der Commerzbank schnellte in einer ersten Reaktion um vier Prozent nach oben und stieg am Donnerstag auf bis zu 6,61 Euro. Die Gespräche zwischen dem niederländischen Finanzminister und dem deutschen Finanzstaatssekretär befinden sich in einer frühen Phase: Insidern zufolge ist auch schon über den Sitz einer fusionierten Bank gesprochen worden. Im Bundesfinanzministerium geht man nicht mehr von einer Einigung in diesem Jahr aus. Deutschland ist seit der Finanzkrise an der Commerzbank beteiligt, der Anteil lag zuletzt bei rund 15 Prozent. Wie berichtet, soll auch die italienische Bank-Austria-Mutter UniCredit an der Commerzbank interessiert sein.

Die US-Börsen haben am Donnerstagvormittag überwiegend leicht im Plus tendiert. Gegenwind dürften Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump geliefert haben. Gegen 16.10 Uhr gewann der Dow Jones Industrial Index 0,11 Prozent auf 25.567,68 Zähler. Der S&P-500 Index stieg um 0,09 Prozent auf 2.828,58 Zähler. Der Nasdaq Composite Index verlor 0,17 Prozent auf 7.562,91 Einheiten.

Die Wiener Börse hat am Donnerstag schwächer geschlossen.

Damit beendete der heimische Aktienmarkt seinen jüngsten Aufwärtsschub. Zuvor hatte der ATX drei Gewinntage in Folge absolviert. An den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street gab es am Berichtstag gemischte Vorzeichen zu sehen.

Auf Unternehmensebene fehlten in Wien die impulsgebenden Nachrichten. Bei geringen Handelsumsätzen kletterte die AMAG-Aktie mit einem Zuwachs von 5,7 Prozent an die Spitze der Kursliste. UBM kletterten dahinter um 3,7 Prozent nach oben und Do&Co befestigten sich am 3. Platz um 1,8 Prozent.

Unter den schwerer gewichteten Titel legten Telekom Austria um 1,6 Prozent zu und Immofinanz bauten ebenfalls ein Plus von 1,6 Prozent. Die Verbund-Anteilsscheine verbesserten sich um 1,1 Prozent.

Ans untere Ende der Gewinner- und Verliererliste rutschten Zumtobel mit minus 3,3 Prozent. Die schwergewichteten Bankenwerte Erste Group und Raiffeisen Bank International verbilligten sich jeweils um 1,9 Prozent.

Die voestalpine-Papiere gaben weitere 0,6 Prozent nach. Zur Wochenmitte waren die Titel des Stahlkonzerns nach vorgelegten Ergebnissen für das abgelaufene Geschäftsjahr bereits um 1,9 Prozent eingeknickt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.