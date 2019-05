Börsetag: Fresenius zum Warten verdammt

Dies liege aber nicht an der Bereitschaft, sondern am Angebot. Der DAX-Konzern betreibt Privatkliniken, verkauft Flüssigmedizin und versorgt Nierenpatienten. In den vergangenen Jahren wuchs Fresenius auch aufgrund von großen Übernahmen: 2017 kaufte man die spanische Klinikkette Quironsalud für rund 5,7 Milliarden Euro. Zuletzt übernahm man den US-Medizintechnikkonzern NxStage für 1,7 Milliarden Euro. 2018 wurde der Zukauf des US-Arzneiherstellers Akorn abgeblasen, weil bei den Amerikanern manipulierte Medikamententests auftauchten. Sturm musste binnen weniger Monate zwei Mal die Gewinnziele korrigieren. Die Fresenius-Aktie brach um 40 Prozent ein.

Nun will Sturm das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen. 2019 sei ein Investitionsjahr: Der Großteil der 2,5 Milliarden Euro soll in die Dialysetochter Fresenius Medical Care fließen. Weitere Übernahmen von Kliniken soll es in Lateinamerika geben. Die Aktien sind am Freitag, zu Beginn der Hauptversammlung, mit 47,74 Euro auf den tiefsten Wert seit Ende März gefallen.

Easyet durch Brexit belastet

Keine positiven Nachrichten gibt es vom britischen Billigflieger Easyjet. Teurer Treibstoff und gesunkene Ticketpreise haben das Unternehmen im Winterhalbjahr tiefer in die roten Zahlen getrieben. Unterm Strich stand für die sechs Monate bis Ende März ein Fehlbetrag von 218 Millionen britischen Pfund (249 Millionen Euro) und damit rund vier Mal so viel wie ein Jahr zuvor.

Für den Sommer sagte Easyjet-Chef Johan Lundgren ebenfalls keine berauschende Entwicklung voraus – auch wegen der Unsicherheit rund um den Brexit. In der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres dürfte der Umsatz je nach angebotenem Sitzplatz daher etwas niedriger ausfallen als im Vorjahr. Das Unternehmen dreht auch deshalb an der Kostenschraube. Im laufenden Jahr will das Management mehr als 100 Millionen Pfund einsparen.

