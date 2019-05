Börsetag: Flughafen Wien mit Gewinnplus

Der Flughafen Wien hat Umsatz und Gewinn im ersten Quartal 2019 deutlich gesteigert. Die Verkaufserlöse der gesamten Gruppe (Wien, Malta, Kosice) stiegen im Vergleich zu den ersten drei Monaten 2018 um 8,2 Prozent auf 177,3 Millionen Euro, der Nettogewinn um 17,7 Prozent auf 24,1 Millionen Euro, gab das Unternehmen gestern bekannt. Inklusive der Auslandsbeteiligungen Malta Airport und Flughafen Kosice verzeichnete der Wiener Flughafen im ersten Quartal 2019 ein Passagierwachstum von 19,8 Prozent auf 7,3 Milliionen Fluggäste. Allein am Standort Wien betrug das Plus 24,6 Prozent auf 6,06 Millionen Passagiere. Das Frachtaufkommen sank hingegen um zwei Prozent auf 66.641 Tonnen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg zwischen Jänner und März den Angaben zufolge um 10,5 Prozent auf 71,6 Millionen Euro. Die Nettoverschuldung verringerte sich seit dem Jahresanfang von 198,2 auf 157,4 Millionen Euro. „Der Flughafen Wien wächst mit einem deutlichen Plus bei Umsatz und Ergebnis weiter. Das schafft auch neue Arbeitsplätze, aktuell arbeiten rund 22.500 Menschen am Flughafen-Standort“, wird Vorstand Günther Ofner in der Aussendung des Unternehmens zitiert.

Fabasoft kauft Münchner Firma

Der in Frankfurt börsennotierte Linzer Softwarehersteller Fabasoft steigt beim deutschen Software-Spezialisten Xpublisher ein. Die Beteiligung werde zu 40 Prozent über die Zeichnung von Anteilen im Zuge einer Kapitalerhöhung der Xpublisher GmbH und zu 20 Prozent über den Erwerb von Anteilen von den Gründern und bisherigen Gesellschaftern erfolgen, teilte Fabasoft am Dienstagnachmittag mit.

Beide Gründungsgesellschafter werden weiterhin mit gemeinsam 40 Prozent beteiligt bleiben und sich als Geschäftsführer um die Expansion in Europa und Nordamerika kümmern. Xpublisher erzielte zuletzt mit rund 25 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 1,7 Millionen Euro. Vor allem Verlags- und Medienhäuser sowie Druckereien würden auf das Crossmedia-Redaktionssystem von Xpublisher setzen.

"Die Systemlösungen von Xpublisher stellen für Fabasoft eine ideale Ergänzung des eigenen Portfolios im Bereich der Digitalisierung, Vereinfachung und Qualitätssteigerung von Geschäftsprozessen dar", so Fabasoft-Vorstand Helmut Fallmann. Fabasoft hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018/19 seinen Umsatz um 24 Prozent auf 29,9 Millionen Euro gesteigert. Der Nettogewinn belief sich auf 4,6 Millionen Euro.

Die Wiener Börse hat am Dienstag bei durchschnittlichem Volumen mit freundlicher Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegenüber dem Montag-Schluss (3014,95) um 11,26 Punkte oder 0,37 Prozent auf 3026,21 Zähler.