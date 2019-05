Börsetag: Durchwegs Verluste

Es waren keine dramatischen Verluste, aber praktisch weltweit sanken die Aktienkurse. In Wien betrug das Minus 0,44 Prozent. Die US-Börsen haben heute kurz nach Handelsbeginn moderat nachgegeben. Sie passten sich der allgemein negativen Stimmung an den Finanzmärkten an. Gegen 16.05 Uhr verlor der Dow Jones Industrial Index um 128,88 Einheiten oder 0,50 Prozent auf 25.733,80 Zähler. Der S&P-500 Index fiel um 17,09 Punkte oder 0,59 Prozent auf 2.859,23 Zähler. Der Nasdaq Composite Index rückte 44,14 Punkte oder 0,56 Prozent auf 7.853,91 Einheiten nach unten.

Im Handelskonflikt mit China setzten die USA ihre Maßnahmen gegen den Telekom-Ausrüster Huawei am heutigen Freitag in Kraft. Der Konzern und etliche seiner Tochtergesellschaften weltweit werden damit auf eine schwarze Liste von Unternehmen gesetzt, deren Geschäftsbeziehungen zu US-Partnern strengen Kontrollen unterliegen. Parallel dazu wurde die Entscheidung auf mögliche Zölle auf Autoimporte aus der EU von US-Präsident Trump noch einmal verschoben. Der Aufschub gelte für 180 Tage, hieß es.



Positiv überraschen konnte bei den Konjunkturdaten das heute publizierte Michigan Sentiment. Der Verbraucherstimmungsindikator übertraf mit dem Wert von 102,4 die Erwartungen. Volkswirte hatten für April nur mit 97,2 Zählern gerechnet.



