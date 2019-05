Börsetag: Deutsche Banken auf der Intensivstation

Wie viele und welche, wollte Röseler nicht sagen.Die Behörde hatte Anfang des Jahres eine eigene Einheit für kriselnde Institute gegründet, die von ihr besonders intensiv beaufsichtigt werden. "Wir wollen Vorsorge betreiben, solange die Konjunktur noch gut ist, um gerüstet zu sein, wenn es wirklich zu einem Abschwung kommt." BaFin-Präsident Felix Hufeld bemängelte die mangelnde Profitabilität der Geldhäuser und drängte die Banken zum Sparen. Seit der Finanzkrise sei die Kostenbasis der Institute nicht um ein Jota gesunken, sondern vielmehr gestiegen. "Das finde ich extrem schwer nachvollziehbar", sagte Hufeld.

Analysten erwarten für die am morgigen Mittwoch zur Veröffentlichung anstehenden Geschäftszahlen für das erste Quartal 2019 des oberösterreichischen Faserherstellers Lenzing einen massiven Rückgang beim operativen Ergebnis und beim Gewinn, der Umsatz soll hingegen stabil bleiben. Die befragten Experten der Erste Group, Raiffeisen Centrobank (RCB) und Baader Bank schätzen für das erste Quartal im Mittel einen Umsatz von 560,2 Millionen Euro. Im Vergleich zum Erstquartal 2017 würde dies einen leichten Zuwachs von fast zwei Prozent bedeuten. Die Analystenschätzung für das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) beläuft sich auf 92,1 Millionen Euro. Das wäre ein neunprozentiges Minus zur Vergleichsperiode. Beim Betriebsergebnis (Ebit) wird ein Rückgang von fast 19 Prozent auf 56,1 Millionen Euro geschätzt.

Für die am Mittwoch anstehende Zahlenveröffentlichung des Verbund erwarten die Analysten der Erste Group, der Raiffeisen Centrobank (RCB) sowie der Deutschen Bank deutliche Ergebniszuwächse im ersten Quartal 2019. Beim Umsatz ergibt sich im Mittel der Prognosen ein Wert von 908,3 Millionen Euro und damit eine Steigerung um über ein Fünftel zum Vorjahresstartquartal. Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wird ein Plus von 27,9 Prozent auf 345,3 Mio. Euro erwartet. Beim Betriebsergebnis (Ebit) stehen im Mittel 257 Millionen Euro (plus 36,8 Prozent) und damit die Zeichen noch stärker auf Wachstum.

Der börsennotierte steirische Leiterplattenhersteller AT&S ist weiter auf Wachstumskurs. In den kommenden Jahren will man neue Marktsegmente vor allem im Bereich Module erschließen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/19 wurde erstmals ein Umsatz von 1,028 Milliarden Euro erzielt. Rund zwei Drittel des Umsatzes werden in Amerika erzielt, fast ein Fünftel in Deutschland und Österreich. Von höheren US-Zöllen für China sieht CEO Andreas Gerstenmayer das Unternehmen bis auf weiteres nicht direkt betroffen. Der Konzerngewinn stieg 2018/19 von 56,5 auf 86,9 Millionen Euro, pro Aktie ergibt das einen Gewinn von 2,08 Euro. Der Vorstand schlägt eine Erhöhung der Dividende von 36 auf 60 Cent je Aktie vor. Beschäftigt waren 9.811 Mitarbeiter (nach 9.980), davon rund 1.400 in Österreich.