Börsespiel-Sieger reiste 13 Stunden im Bus an

Er sei begeistert, dass in Linz an einem Sonntag so viel los sei, sagte Ingo Mews, der am Montagabend bei der Siegerehrung des diesjährigen Börsespiels die Schlüssel für seinen Citroën C3 entgegennahm. Dafür nahm der Bremer eine 13-stündige Busfahrt in Kauf und nutzte seinen ersten Besuch in der oberösterreichischen Landeshauptstadt für einen Spaziergang durch die "hübsche Innenstadt".

Dass er das Börsespiel am letzten Tag um 0,22 Prozentpunkte für sich entschied, sei "einfach Glück gewesen", sagte der Deutsche. Er spiele seit etwa zehn Jahren beim OÖN-Börsespiel – dem größten im Land – mit. "Und ich war immer nicht besser als 4000-irgendwas." Die Aktienkultur in Deutschland sei ähnlich bescheiden wie in Österreich, sagte Mews. "Da können wir alle noch viel lernen."

Dieses Mal habe der Webdesigner immer solche Titel gekauft, die für den Tag darauf Quartalsveröffentlichungen angekündigt hatten. "Und alle haben durchwegs zwei bis drei Prozent dann zugelegt", sagt Mews zu seinem Konzept. Er gab zu, bei diesem Börsespiel mehr Risiko gewagt zu haben als im richtigen Leben mit dem eigenen Geld.

Diese Lernerfahrung sei auch der Grund, warum Raiffeisen Oberösterreich dieses Börsespiel seit mehr als 20 Jahren als Partner begleite, sagt der Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Heinrich Schaller. Dass zur Spekulation angeleitet werde, ist für Schaller "völliger Schwachsinn. Wir wollen vermitteln, wie der Kapitalmarkt funktioniert und wie man sich darin bewegt. Und man lernt dabei einfach nie aus." Besonders erfreut war Schaller über die vielen Schulklassen, die teilnahmen und die sich auch im Publikum der Preisverleihung fanden.

Für die beste Klasse gibt es als Preis ein LASK-Heimspiel. In der Siegerklasse von der Linzer HTL Paul-Hahn-Straße, die sich mithilfe ihrer Lehrerin durchsetzte, sind tatsächlich viele LASK-Fans: "Wir haben eine große Freude damit."

Zahlen und Fakten zum Börsespiel

8115 Teilnehmer waren beim Börsespiel 2023 dabei – davon rund 5630 Erwachsene und 2250 Schüler sowie 232 Schulklassen.

23,94 Prozent Wertzuwachs: Mit diesem Ergebnis hat Ingo Mews die Gesamtwertung des Börsespiels gewonnen. In zwei Monaten hat er sein fiktives Startkapital von 50.000 Euro also um knapp ein Viertel vergrößert. Mews hat dafür 48 Transaktionen getätigt. Der Schüler-Sieger Zakir Jawadi schaffte mit 74 Transaktionen ein Plus von 17,08 Prozent. Die 4AFET-Klasse der HTL Paul-Hahn-Straße erreichte mit 16 Transaktionen 16,68 Prozent Gewinn.

Tesla war die meistgehandelte Aktie in allen drei Kategorien. Auf dem zweiten Platz war bei den Erwachsenen und Schülern voest-alpine, bei den Klassen OMV. Das durchschnittliche Ergebnis aller Börsespiel-Teilnehmer war leicht im Minus – bei den Erwachsenen mit 1,08 Prozent, bei den Schülern mit 1,03 Prozent, bei den Klassen mit 0,49 Prozent.

"Frauen sollten Börse für ihre Pension nützen"

Wie können Frauen ihr Lebenseinkommen erhöhen? Mit dieser Frage beschäftigte sich die Direktorin des Wirtschaftsforschungsinstituts Eco Austria, Monika Köppl-Turyna, in ihrem Vortrag bei der Preisverleihung des OÖN-Börsespiels.

Abgesehen davon, dass Mädchen noch immer Berufe ergriffen, die ein geringeres Lebenseinkommen verhießen, würden die Einkommenskurven von kinderlosen Frauen und Männern relativ parallel verlaufen. Sobald aber eine Frau schwanger werde und dann Teilzeit arbeite, gebe es enorme Unterschiede, die letztlich in Pensionsdifferenzen von bis zu 60 Prozent münden würden, sagte die Ökonomin, die sich an der Johannes-Kepler-Universität habilitiert hat und zu jenen gehört, die die Regierung in Wirtschaftsfragen um Rat fragt.

Es müssten daher die Kinderbetreuungsmöglichkeiten erhöht werden und Paare ihre Aufgaben zu Hause besser aufteilen. Dazu sollte auch die Finanzbildung der Frauen verbessert werden, denn diese sei geringer als bei Männern, verwies Köppl-Turyna auf eine entsprechende Untersuchung. Die Pensionsvorsorge über eine zweite und dritte Säule sei vor allem für Frauen wichtig: "Sie sollten die Börse für Pensionen nützen."

