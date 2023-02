Börsespiel: Rund 7000 Teilnehmer sind schon dabei

Gut zwei Wochen nach dem Startschuss haben sich bereits rund 7000 Teilnehmer unter oon-boersespiel.at angemeldet.

Wer sich bisher noch nicht registriert hat, für den ist noch nichts verloren: Ein Einstieg ist bis 22. März jederzeit möglich.

Jeder Teilnehmer bekommt ein fiktives Startkapital in Höhe von 50.000 Euro und kann alle Wertpapiere, die auf der Homepage angeführt sind, fiktiv kaufen und verkaufen. Dazu kommen ausgewählte Fonds, ETFs und Zertifikate. Wer am Ende sein Depot am besten weiterentwickelt hat, gewinnt. Neben einer Erwachsenen-, Schüler- und Klassenwertung wird auch heuer wieder die "Regionen-Rallye" ausgetragen. In jeder der sechs oberösterreichischen Regionen wird ein Sieger gekürt.

Auf die Sieger warten tolle Preise im Wert von mehr als 39.000 Euro. Hauptpreis ist ein Citroën C3. Für den besten Schüler gibt es ein E-Mountainbike, die erfolgreichste Klasse fährt zu einem Heimspiel des LASK. Für die Sieger der Regionen-Rallye gibt es Kepler-Fonds-Gutscheine im Wert von 500 Euro.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.