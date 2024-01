Börsespiel nimmt Fahrt auf: Einstieg jederzeit möglich

Die Börse in Frankfurt

Seit Donnerstag läuft das OÖN-Börsespiel in Zusammenarbeit mit Raiffeisen Oberösterreich. Man kann jederzeit auf der Website oon-boersespiel.at einsteigen und hat angesichts der wirtschaftlich turbulenten Zeiten und der Bewegung an den Finanzmärkten gute Chancen, vorne mitzumischen.

Am Wochenende führte Maximilian Reichert (3,75 Prozent Kursgewinn) die Erwachsenenwertung vor Gabriele Maureder (3,55 Prozent) an. Bei den Schülern lag Idriz Sele (4,16 Prozent) auf Platz eins vor Esther Apaczai (3,82 Prozent). Die 4A der HAK II Wels war bisher die beste Schulklasse mit plus 1,03 Prozent vor der 4MBK der HAK Perg (0,99 Prozent).

Am Wochenende waren insgesamt schon mehr als 5000 Teilnehmer beim Börsespiel registriert.

