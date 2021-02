Börsespiel: Mitspielen, lernen, gewinnen

In Zeiten von Nullzinsen auf Sparbücher bietet das Börsespiel der OÖNachrichten in Kooperation mit Raiffeisen Oberösterreich eine Chance, in die Welt der Aktienbörsen einzutauchen, ohne dabei Geld riskieren zu müssen.

Auch 1547 Schüler und 134 Schulklassen sind dabei. Gerade an die Jungen richtet sich das Angebot, ohne Risiko zu lernen. Engagierte Lehrer nützen das realitätsnahe Spiel, um ihre Schüler an das Thema Finanzmärkte heranzuführen. Und auch alle Erwachsenen sind eingeladen, sich am Börsespiel zu beteiligen: Ein Einstieg beim Börsespiel ist jederzeit möglich. Jeder Teilnehmer bekommt ein fiktives Startkapital in Höhe von 50.000 Euro.

Es können alle Wertpapiere, die im Internet auf der Homepage unter www.oon-boersespiel.at angeführt sind, fiktiv gekauft und verkauft werden. Das Spiel endet mit den Schlusskursen am 25. März. Hauptpreis ist auch heuer ein Citroen C3 im Wert von 14.970 Euro, zur Verfügung gestellt von der Kepler-Fonds KAG und der Autowelt Linz.

Der Zweitplatzierte gewinnt ein E-Bike und Zertifikate-Gutscheine von der Raiffeisen Centrobank AG im Wert von 4000 Euro.

Der Sieger der Schülerwertung bekommt ein Apple iPhone 12 im Wert von 949 Euro von den OÖNachrichten. Auf die Siegerklasse warten "Race & Fun" im Rotax Max Dome in Linz.

