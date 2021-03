"No risk, no fun". So lautete die Strategie des Marketing-Studenten Max Moser aus Niederösterreich beim OÖN-Börsespiel in Kooperation mit Raiffeisen Oberösterreich. Den Citroën C3, zur Verfügung gestellt von der Kepler-Fonds KAG und der Autowelt Linz, kann er gut gebrauchen. "Das ist mein erstes eigenes Auto", sagt der glückliche Sieger. Das wird auch seine Mutter freuen, deren Auto er bisher mitbenutzt hat.