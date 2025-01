Das Börsespiel startet: Jede Woche gewinnen

Noch zweieinhalb Tage, dann ist es so weit: Das OÖN-Börsespiel in Zusammenarbeit mit Raiffeisen Oberösterreich beginnt mit den Aktienkursen am Donnerstag. Registrieren können Sie sich jetzt schon auf der Website, um beim Börsespiel dabei zu sein – unter oon-boersespiel.at.



Das größte Börsespiel des Landes findet heuer zum 23. Mal statt, es gibt Preise im Wert von insgesamt 38.000 Euro zu gewinnen. Für die Hauptpreise zählt natürlich, wer nach den acht Wochen Börsespiel am meisten aus seinem fiktiven Startkapital von 50.000 Euro gemacht hat. Aber es gibt heuer zusätzlich wieder Wochenpreise: Acht Mal wird ein Wochensieger/eine Wochensiegerin gekürt. Der Preis dafür ist jeweils ein 500-Euro-Gutschein der Kepler-Fonds KAG.



Der erste Preis in der allgemeinen Erwachsenenwertung ist ein Gutschein der Kepler-Fonds KAG in Höhe von 15.000 Euro. Für den zweiten Platz gibt es Zertifikate-Gutscheine und einen Wellnessurlaub im Wert von 4000 Euro, für den dritten Platz Schroders-Fonds und einen Besuch bei Klassik am Dom im Wert von 3638 Euro. In der Wertung für Schülerinnen und Schüler wird der erste Platz mit einem Hrinkow-Elektro-Mountainbike im Wert von 4165 Euro belohnt, in der Schulklassenwertung mit einem LASK-Heimspiel inklusive Verpflegung im Wert von 2000 Euro.

