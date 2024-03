Börsespiel: Große Spannung und zwei Wochenpreise

Das bedeutet, es gibt zwei weitere Wochenpreise zu gewinnen. Auch wer jetzt noch unter oon-boersespiel.at einsteigt, hat damit gute Chancen, Preise zu gewinnen. Diese Woche (die Wertung endet immer mit den Mittwoch-Schlusskursen) ist Patrick Wolfschwenger aus Steyr der sechste Wochensieger (plus 12,92 Prozent Wertentwicklung auf seinem Spieldepot). Er gewann einen 500-Euro-Gutschein der Kepler-Fonds KAG.

In der Gesamtwertung ist das Rennen sehr spannend. Andreas Hettmann führte am Donnerstag mit plus 23,84 Prozent, vor Rosemarie Heiss mit 23,82 Prozent und Paul Schober mit 23,73 Prozent. Bei den Schülern lag Alexander Klampfer auf Platz eins, bei den Schulklassen die 2 ZFW der HLW Braunau. Für Klassen ist das Börsespiel ein interessanter Zugang für Wirtschaftsbildung, auch hier lohnt sich ein Einstieg also immer noch.

