Börsespiel: Es bleibt spannend

Immer noch führt Doris Till mit einem Spielgewinn von 19,93 Prozent die Erwachsenenwertung an: Aber Lukas Pugstaller (plus 19,20 Prozent) und Gertrude Hornaus (plus 18,13 Prozent) sind ihr dicht auf den Fersen. Bei den Schülern ist es zu einem Führungswechsel gekommen: Hier liegt Marcel Wiesinger vor Eva Spreitzer und Gregor Rechberger. Ob sie einen der begehrten Preise mit nach Hause nehmen werden, ist noch völlig offen: Denn ein Einstieg beim Börsespiel ist jederzeit möglich.

Bis 25. März kann man auf oon-boersespiel.at teilnehmen: Dort sind auch sämtliche Informationen, die Ranglisten sowie Details zu den Preisen im Wert von mehr als 30.000 Euro zu finden.

Einen Podcast mit Christoph Boschan, Chef der Wiener Börse, gibt es auf nachrichten.at.

