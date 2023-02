Börsespiel: Ein Duo setzt sich von der Konkurrenz ab

Beim Börsespiel von OÖN und Raiffeisen Oberösterreich zeichnet sich in der Erwachsenenwertung ein Duell an der Spitze ab. Gestern lag Albert Moser in Führung: Er hat sein fiktives Startkapital von 50.000 Euro um 30,52 Prozent erhöht. Ihm folgt Florentina Strasser mit einem Plus von 27,61 Prozent. Der Drittplatzierte Nico Stimmeder hat mit einem Plus von 19,02 Prozent bereits Respektabstand.

In allen anderen Kategorien geht es um einiges knapper zu. Es ist aber weiterhin alles möglich: Interessierte können sich jederzeit auf der Website oon-boersespiel.at anmelden, ohne reales Risiko Börsenluft schnuppern und wertvolle Preise gewinnen. Das Börsespiel dauert bis Mittwoch, 22. März.

Der Hauptpreis ist ein Citroen C3, zur Verfügung gestellt von Autowelt Linz und Kepler-Fonds KAG. Der Zweitplatzierte bekommt Zertifikate-Gutscheine und einen Wellnessurlaub von Raiffeisen Zertifikate, der Drittplatzierte Fonds-Gutscheine von Schroders und Karten für die Konzertreihe "Klassik am Dom", der Viertplatzierte einen Urlaub in Österreich von der Reisewelt, der Fünftplatzierte Einkaufsgutscheine von City Shopping Linz.

Schüler können ein E-Mountainbike, einen E-Scooter und eine Apple Watch gewinnen, Schulklassen Karten für ein Heimspiel des LASK in der Raiffeisen-Arena, einen School Jump im Jump Dome Linz und eine private Kinovorstellung bei Star Movie. Bei der "Regionen-Rallye" werden die Besten aus sechs Regionen prämiert. Auf die jeweiligen Gewinner warten Fonds-Gutscheine der Kepler-Fonds KAG.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.