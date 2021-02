Börsespiel: Die Aktien von Tesla sind heiß begehrt

Auch die Aktie des Biotechnologieunternehmens Moderna ist heiß begehrt: Das US-Unternehmen hat einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt. Gefragt bei den Teilnehmern sind auch oberösterreichische Unternehmen: Der Stahl- und Technologiekonzern voestalpine liegt aktuell auf dem fünften Platz.

Frauen geben den Ton an

Das Börsespiel läuft noch bis 25. März. Wer sich noch nicht angemeldet hat, für den ist nichts verloren, denn eine Teilnahme ist jederzeit möglich. In der Erwachsenenwertung geben die Frauen den Ton an: Doris Till führt, sie hat bereits 14,26 Prozent Gewinn auf ihrem fiktiven Spielkonto angesammelt. Ihr folgen Jürgen Schmidt (plus 11,76 Prozent) und Maria Reschenhofer (plus 11,67 Prozent). Der Sieger der Erwachsenenwertung bekommt den neuen Citroen C3, gesponsert von der Kepler Fonds KAG und der Autowelt Linz. Auf den Sieger der Schülerwertung wartet ein neues iPhone12, gesponsert von den OÖN. Die siegreiche Klasse darf sich auf "Race & Fun" im Rotax Max Dome in Linz freuen. Die zweitplatzierte Klasse fährt gemeinsam zu einem oberösterreichischen Konzert-Highlight.

Podcast: Börsespiel: Welche Strategie ist die beste?

Alle Informationen zu den Teilnahmebedingungen, den Spielregeln und den Produkten, die gehandelt werden können, findet man auf oon-boersespiel.at

