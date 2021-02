Börsespiel: Anpfiff zur zweiten Halbzeit

Bei einem Fußballmatch kann sich das Spiel in der zweiten Halbzeit noch komplett drehen. Ähnlich ist es beim Börsespiel von OÖNachrichten und Raiffeisen, das in diesen Tagen die erste Halbzeit beenden wird. Noch ist genügend Zeit und Fantasie in den Börsen, um vorne mitzuspielen.

In seine 19. Auflage geht das Börsespiel heuer, das sich zum Ziel gesetzt hat, Interessierten die Welt der Wertpapiere ohne Risiko näherzubringen. Wer sich anmeldet, kann mit einem fiktiven Spielkapital von 50.000 Euro Aktien verschiedener Indices sowie ausgewählte Fonds und Zertifikate kaufen. Um eine breite Streuung zu erreichen, dürfen maximal 20 Prozent des verfügbaren Budgets auf einen einzigen Titel gesetzt werden. Um das Spiel möglichst realistisch zu gestalten, werden Aufträge zeitverzögert angenommen und Spesen verrechnet.

Es gibt unterschiedliche Kategorien von Schüler- über Schulklassen- bis hin zu zur Regionen- und Erwachsenenwertung. In letzterer hat zurzeit eine Frau die Nase vorne: Gertrude Hornaus führt aktuell mit einem Wertzuwachs von 15,51 Prozent. Auf den Fersen sind ihr Lukas Pugstaller und Doris Till.

Das Linzer Technikum HTL Paul-Hahn-Straße führt derzeit die Klassenwertung an (plus 7,83 Prozent) vor der Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Freistadt und dem Akademischen Gymnasium Linz/Spittelwiese.

Kopf-an-Kopf bei den Schülern

In der Schülerwertung gibt es derzeit ebenfalls noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Die vier Erstplatzierten bewegen sich zwischen einem Plus von 9,31 Prozent und 10,47 Prozent. In Summe waren bis gestern 5876 Spieler aktiv. Gut die Hälfte von ihnen hat derzeit eine positive Performance im Depot zu verzeichnen. Die meistgehandelten Aktien seit Spielbeginn sind der E-Autobauer Tesla, der Impfstoffproduzent Moderna, der US-Technologiekonzern Apple, gefolgt von der voestalpine. Das chinesische Google-Pendant Baidu ist jene Aktie, die seit Spielbeginn Ende Jänner am stärksten zulegen konnte. Sie ist mit 32,42 Prozent im Plus, gefolgt vom US-Zahlungsdienstleister Paypal und seinem niederländischen Konkurrenten Adyen.

Neben den wertvollen Erfahrungen, die die Teilnehmer an den Börsen sammeln können, winken wie jedes Jahr großzügige Preise. Auf den diesjährigen Sieger des Börsespiels wartet der neue Citroën C3, gesponsert von der Autowelt Linz und der Kepler-Fonds KAG.

