Börsepreise für Oberbank und Palfinger

In der Kategorie Nachhaltigkeit siegte heuer die Oberbank AG, die die Jury mit ihrer nachhaltigen Geschäftsstrategie beeindruckte. Auf Platz 2 folgte der Faserhersteller Lenzing AG. In der Kategorie der "Mid Caps" ging Platz eins an den Salzburger Kranhersteller Palfinger mit Werk in Lengau im Innviertel. Vorstandschef Andreas Klauser nahm die Auszeichnung von Börsechef Christoph Boschan und WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf in Empfang.

Den ATX-Preis 2020 holte sich der Mineralölkonzern OMV, der erstmals diese Königsdisziplin für sich entscheiden konnte, gefolgt von Wienerberger.