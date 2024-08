Börsenkrach als "ein reinigendes Gewitter" für die Märkte

Anfang der Woche brachen die Kurse an den Börsen ein.

Die weltweite Talfahrt der Aktienmärkte vor wenigen Tagen sitzt vielen Anlegern noch in den Knochen. Inzwischen haben sich die großen Aktienindizes wieder etwas erholt. Als Ursachen für den Absturz waren bisher vor allem die schwächelnde Konjunktur in den USA und die Korrektur der so genannten Tech-Aktien genannt worden. Das sei völlig verkürzt, sagen zwei Kenner der Märkte aus Oberösterreich.