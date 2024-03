Börsengang: Parfümeriekette Douglas mit Kursverlust

Die Parfümeriekette Douglas hat bei ihrem Börsengang am Donnerstag Anleger enttäuscht. Bis zum Nachmittag fielen die Papiere in Frankfurt um mehr als zwölf Prozent auf 22,80 Euro. Der Ausgabepreis betrug 26 Euro. Dieser hatte bereits am unteren Ende der bis 30 Euro reichenden Emissionsspanne gelegen.

Unternehmenschef Sander van der Laan und Finanzchef Mark Langer läuteten am Morgen im Frankfurter Handelssaal unter dem Jubel von Douglas-Beschäftigten die traditionelle Glocke. "Schön, dass Sie wieder da sind", sagte Deutsche-Börse-Vorstand Thomas Book mit Blick auf die Rückkehr auf das Börsenparkett.

Die ehemalige Douglas-Holding war bis 2013 schon einmal an der Börse und MDax-Mitglied, dem zweithöchsten Index in Deutschland. Das damals auch als Buch- und Schokoladenhändler weniger fokussierte Unternehmen wurde nach der Übernahme vom Finanzinvestor Advent und der Familie Kreke von der Börse genommen, um es strategisch neu aufzustellen. 2015 übernahm dann CVC die Mehrheit.

Weitere Filialeröffnungen geplant

Douglas hat europaweit 1850 Filialen in 22 Ländern und beschäftigt rund 18.000 Menschen. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025/2026 sollen mehr als 200 neue Standorte eröffnet werden. Knapp 32 Prozent des Unternehmens wurden an die Börse gebracht. Die Alteigentümer, der Finanzinvestor CVC und die Familie Kreke, bleiben auch nach dem Börsengang Hauptaktionäre. CVC hält indirekt mehr als die Hälfte des Aktienkapitals.

Der Douglas-Börsengang bekommt auch deshalb viel Aufmerksamkeit, weil es zuletzt nicht viele andere gab. Nach dem Panzerzulieferer Renk ist es in Frankfurt der zweite Börsengang in diesem Jahr und der erste, bei dem auch Privatanleger angesprochen werden. In Deutschland ist die Zahl der Börsengänge seit Jahren niedrig. Douglas fließen mit dem Börsengang - unabhängig vom Preis - brutto 850 Millionen Euro zu, die zum Schuldenabbau verwendet werden.

