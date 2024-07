Börsen trotzen Krisen: Knackt der ATX die 4000 Punkte?

Starke Zuwächse an den internationalen Aktienmärkten hat das Jahr 2023 gebracht, und heuer geht es in etwa so weiter – trotz der schwachen Konjunktur und noch relativ hohen Inflation in vielen Ländern sowie der geopolitischen Krisen und Kriege und obwohl die Zinsen nicht in dem Ausmaß sinken, wie es erwartet worden war.