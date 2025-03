Börsegang: BYD will bis zu fünf Milliarden Euro aufnehmen

Das Unternehmen bietet die Aktien in einer Spanne von 333 bis 345 Hongkong-Dollar (41 bis 43 Euro) Interessenten zum Kauf an, das entspricht einem Abschlag von bis zu 8,4 Prozent zum Schlusskurs vom Montag, wie aus Börsenunterlagen am Montag hervorgeht.

Das Geld will BYD unter anderem für die Entwicklung und den Ausbau des Exportgeschäfts verwenden. Der Autobauer äußerte sich zunächst nicht dazu.

