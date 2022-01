Börse: Pierer Mobility bald auch in Wien gelistet

Das Primärlisting bleibt aber unverändert bei der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange. Als führender Zweiradspezialist mit einer Marktkapitalisierung von mehr als drei Milliarden Euro reihe sich der Konzern damit in die Liga der 39 größten und meistgehandelten Unternehmen der Wiener Börse ein, hieß es gestern in einer Aussendung des Unternehmens um Vorstandschef Stefan Pierer.

Das Produktportfolio umfasst neben Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren auch emissionsfreie Zweiräder mit Elektroantrieben – sowohl Motorräder als auch Fahrräder.

2021 war ein weiteres Rekordjahr für den Konzern: Der Motorrad-Absatz stieg um 23 Prozent auf 332.881 Stück. Bei den Fahrrädern gab es ein Plus von 40 Prozent auf 102.753 Stück. Die Umsatzprognose liegt bei rund Milliarden Euro. Offizielle Zahlen soll es am 1. Februar geben.