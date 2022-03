Boeing setzt Russland-Geschäfte aus

Die Maßnahme betreffe die Versorgung mit Ersatzteilen sowie die Wartung und technische Unterstützung, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Boeing habe wichtige Geschäftsaktivitäten in Russland vorerst ausgesetzt.

"Während der Konflikt andauert, konzentrieren sich unsere Teams darauf, die Sicherheit unserer Kollegen in der Region zu gewährleisten", hieß es in der Mitteilung. Zuvor hatte Boeing bereits die vorübergehende Schließung seines Büros in Kiew und eines Flugtrainingscenters in Moskau bekanntgegeben. Wegen der Sanktionen dürfen ohnehin keine Flugzeuge mehr nach Russland verkauft werden.

Zahlreiche Unternehmen melden inzwischen Probleme im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Wegen Lieferengpässen hat Porsche im Werk Leipzig den Bau von Autos unterbrochen. Die Fabrik sei gezwungen, die Produktion von Mittwochnachmittag an zunächst bis zum Ende der kommenden Woche auszusetzen, teilte ein Sprecher in Stuttgart mit. In Leipzig werden die Modelle Macan und Panamera gebaut. Insgesamt laufen normalerweise etwa 500 Fahrzeuge am Tag vom Band. Für die 2.500 betroffenen Beschäftigten werde Kurzarbeit beantragt.

Toyota stellt einer Zeitung zufolge die Fertigung in seiner Fabrik in Sankt Petersburg ein. Grund seien Probleme bei der Beschaffung von Teilen, berichtet die japanische Zeitung "Asahi". Das Werk des japanischen Autobauers hat eine Kapazität von 100.000 Fahrzeugen.

Der Schweizer Maschinenbauer fährt wegen des Krieges in der Ukraine sein Geschäft mit Russland zurück. Dies gelte insbesondere für Lieferung nach Russland, teilte Sulzer mit. Das vollständig im Land selbst betriebene Service-Geschäft werde fortgeführt. Sulzer betreue Infrastruktur-Betreiber im Energie- und Wassermarkt wie die Stromversorgung für Krankenhäuser und wolle dazu beitragen, dass die Bevölkerung diese Dienstleistungen weiterhin in Anspruch nehmen könne. 2021 seien knapp drei Prozent der konzernweiten Bestellungen auf Russland entfallen. Sulzer beschäftige in dem Land rund 300 Mitarbeiter. In der Ukraine sei Sulzer nicht vertreten.