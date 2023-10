Bodenverbrauch: "Handel ist nicht der Bösewicht"

"Wir sind nicht der Bösewicht", sagte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will am Mittwoch bei einem Pressegespräch. Will verwies auf eine vom Verband in Auftrag gegebene Studie von Standort+Markt, wonach der Handel 0,6 Prozent der Gesamtfläche Österreichs in Anspruch nehme. Spitzenreiter in dieser Rangliste seien der Wohnbau mit 45,40 Prozent, Verkehrsflächen mit 35,96 Prozent und Betriebsflächen (ohne Einzelhandel) mit 10,96 Prozent.

Pro Jahr werden in Österreich im Durchschnitt 41 Quadratkilometer Boden in Anspruch genommen, das entspricht in etwa einem Bodenverbrauch von elf Hektar pro Tag. Rund die Hälfte dieser Fläche wird auch versiegelt, also mit einer wasser- und luftundurchlässigen Schicht verdeckt.

Studienautor Hannes Lindner von Standort+Markt verwies darauf, dass Österreich natürlich eine hohe Handelsdichte habe, zumal im Lebensmitteleinzelhandel. Neue Märkte würden aber zumeist auf bereits versiegelter Fläche entstehen, und auch Dachflächen würden verstärkt begrünt oder für Photovoltaikanlagen genutzt.

