BMW zeigt sich widerstandsfähig

Nach einem Jahr ökonomischer und politischer Verwerfungen stehen beim deutschen Automobilkonzern BMW die Zeichen auf Wachstum. Auf der gestrigen Jahrespressekonferenz zog der Vorstandsvorsitzende Oliver Zipse Bilanz und gab einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr.

Knapp 2,4 Millionen Pkw setzte BMW im vergangenen Jahr ab – um 4,8 Prozent weniger als 2021. Dabei konnte das Unternehmen insbesondere im ersten Halbjahr aufgrund von brüchigen Lieferketten und Halbleitermangel weniger Fahrzeuge produzieren als geplant. Die Knappheit ermöglichte laut Noch-Finanzvorstand Nicolas Peter allerdings den Verzicht auf Rabatte. Dadurch steigerte BMW seinen Umsatz in der Autosparte um 29,5 Prozent auf 123,6 Milliarden Euro.

Heuer will BMW wieder deutlich mehr Autos bauen und rechnet mit einem Auslieferungsplus von zwei bis fünf Prozent. Insbesondere in der Elektrosparte wolle man den Wachstumskurs fortsetzen. Dafür werde die Produktion derzeit weltweit umgerüstet und die Mitarbeiterzahl "leicht steigen". Ziel sei laut Zipse, dass 2025 ein Viertel, 2026 ein Drittel der ausgelieferten Fahrzeuge vollelektrisch sind. Zudem arbeite man an einer elektrischen Variante der 5er-Klasse, die im Jahr 2025 auf den Markt kommen soll. Auch über ein Brennstoffzellen-Serienmodell denke BMW derzeit nach.

Das Vorsteuerergebnis (Ebit) von 2022 werde BMW heuer nicht erreichen. Die Neubewertung der BMW Brilliance Automotive (BBA) bedeutete vergangenes Jahr einen Sonderertrag von 7,7 Milliarden Euro. Für 2023 wird daher ein "deutlich" geringeres Ergebnis erwartet.

