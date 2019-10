BMW-Werk Steyr: Schröder geht nach Deutschland

Wie gestern bekannt wurde, tritt er ab November im Autowerk Dingolfing in Niederbayern die Nachfolge von Ilka Horstmeier an. Sie wechselt als neue Personalchefin des Konzerns nach München. Dingolfing ist das größte BMW-Werk in Europa, weltweit ist es das drittgrößte. 18.000 Mitarbeiter bauen dort täglich 1500 Autos. In Steyr steht das konzernweit größte Motorenwerk.

Der 54-jährige Deutsche Christoph Schröder hat vor zwei Jahren seinen Posten in Steyr angetreten. Er war zuvor Montageleiter im Werk in Regensburg gewesen. Wer ihm in Steyr nachfolgt, ist noch nicht bekannt.