Vor drei Jahren wurde Alexander Susanek zum neuen Werksleiter von BMW in Steyr ernannt. Mit 1. November hat er nun die nächste Stufe auf der Karriereleiter genommen. Der gebürtige Münchner wird seinen Lebensmittelpunkt wieder in die Konzernzentrale verlegen und ist nun für alle Antriebsformen im Konzern zuständig. Er bleibt allerdings auch Geschäftsführer in Steyr. Wer ihm als Werksleiter in Steyr nachfolgen wird, dürfte im Dezember bekanntgegeben werden.