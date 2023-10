BMW Steyr wird ab 2025 bei Strom und Wärme "grün"

BMW-Nachhaltigkeitsmanagerin Tanja Hornbachner prüft die Qualität der Hackschnitzel, die in Zukunft auch die Wärmeversorgung für das Werk in Steyr nachhaltig machen sollen.

Am Mittwoch wurde dazu ein entscheidender Schritt gesetzt und ein Partnervertrag zwischen BMW und der Fernwärme Steyr abgeschlossen. Ein zusätzlicher Heizkessel wird im bestehenden, rund einen Kilometer von BMW entfernten Heizkraftwerk (Kraft-Wärme-Kopplung) gebaut. Die Betreiber in Person der Energie-AG-Vorstände Stefan Stallinger und Andreas Kolar sowie des EVN-Wärme-Geschäftsführers Gerhard Sacher betonten die Bedeutung einer langfristigen Partnerschaft mit der Industrie. Im konkreten Fall habe man einen mehrjährigen Vertrag mit Mengen- und Preisgarantien abgeschlossen.

Zum Projekt im Detail: Der Energiebedarf des Werks in Steyr beträgt im Jahr 249 Gigawattstunden (GWh). Das teilt sich auf in 170 GWh Strom und 79 GWh Wärme. Insofern ist BMW kein typisch energieintensiver Industriebetrieb und der Verzicht auf fossile Energie ist kein Ding der Unmöglichkeit, allerdings entsprechen die 249 GWh dem Jahresverbrauch von knapp 59.000 Haushalten.

Das Management hat bereits ein gutes Stück des Wegs in Richtung geringeren CO2-Fußabdrucks geschafft: Der Strom kommt seit einigen Jahren zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen – jedoch nicht aus Eigenproduktion. Die riesigen Dachflächen der Werkshallen seien nicht ausgelegt auf die Last der PV-Module, wiederholte der Konzern am Mittwoch.

Video: Wie BMW den Ausstieg aus fossiler Energie bei Strom und Wärme schaffen will

Noch kein eigener PV-Strom

Doch selbst auf der neuen Halle mit einem 15.000 m2 großen Dach, die für die Fertigung von Elektroantrieben ab 2025 gebaut werde, sei kein Sonnenkraftwerk geplant, man müsse dafür erst die Konzernstrategie ab 2024 aus München abwarten. Nur die technische Möglichkeit sei vorgesehen.

Bei der Wärme ist noch nicht alles "grün", ein Drittel des aktuellen Wärmebedarfs wird aus fossilem Erdgas gewonnen – dieser Teil wird mit dem neu zu bauenden Biomassekessel der Fernwärme Steyr mit zehn Megawatt Leistung (dafür ein Drittel für BMW) klimaneutral gestellt. Dafür werden Hackschnitzel "aus der Region und überwiegend Reste aus der Forstwirtschaft" verbrannt. Die Jahresmenge entspräche einer Zugladung von rund 40 Kilometern Länge, "wie zwischen Steyr und Amstetten". Das sei "ein bedeutender Schritt in unserer Transformation", sagte Klaus von Moltke, Geschäftsführer des BMW-Standorts Steyr.

v.l. Adrienne Wallasch (BMW, General Manager Real Estate Management Austria, Eastern Europe); Wolfgang Baumgartner, Bernhard Baumgartner (beide GF Fernwärme Steyr), Florian Pledereder (BMW Projektleiter) Bild: Rubasch Ulrike

Die Energieversorgung "grün" zu machen, ist ein Teil der gesamten CO2-Einsparungsstrategie des Konzerns. Schließlich erzeugt der Autobauer hauptsächlich Benzin- und Dieselfahrzeuge, die mit fossiler Energie betrieben werden. Das Ziel von BMW ist, bis 2030 insgesamt 40 Prozent der CO2-Emissionen im Vergleich zu 2019 einzusparen und bis 2050 im Einklang mit den Pariser Klimazielen klimaneutral zu produzieren. Wie das mit der Produktion von Benzin- und Dieselmotoren zusammengehen kann, konnte auch Moltke nicht schlüssig erklären. Aber: "Wir haben zumindest diese Vision."

