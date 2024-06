BMW Steyr verpasst seiner Strategie eine Frischzellenkur

Den Spatenstich setzte der damalige Kanzler Bruno Kreisky am 21. Juni 1979. Morgen, Freitag, ist es 45 Jahre her, dass der bayerische Autohersteller BMW den Grundstein für das Motorenwerk in Steyr gelegt hat. Acht Mitarbeiter waren es damals, nun sind es mehr als 4700. Auf sie kommen in den nächsten Jahren einschneidende Veränderungen zu. Denn der Leitbetrieb befindet sich, wie berichtet, mitten im Transformationsprozess – weg vom Geschäft mit Verbrennungsmotoren, hin zur Elektromobilität