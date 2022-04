Zwei Ereignisse haben die ersten beiden Jahre von Alexander Susanek als Chef des BMW-Werks in Steyr bestimmt: zum einen die Corona-Pandemie, zum anderen der dadurch verstärkte Mangel an Halbleitern. Seit rund einem Monat kommt ein weiteres Problem dazu: Weil, wie berichtet, Fabriken in der Ukraine wegen des Kriegs den Bau von Kabelbäumen zurückgefahren haben, müssen Europas Autohersteller in einem Großteil ihrer Werke Schichten herausnehmen. In Steyr, dem größten Motorenwerk der BMW-Gruppe,