BMW-Steyr-Chef: "Die Zulieferer sind maximal gefährdet"

Klaus von Moltke ist Geschäftsführer des BMW-Motorenwerks in Steyr und Konzernverantwortlicher für die Antriebsproduktion von BMW. OÖNachrichten: Sie produzieren in Steyr seit September Elektromotoren für Testzwecke. Welche Erkenntnisse haben Sie bisher? Klaus von Moltke: Es läuft alles nach Plan. Die Schritte für die Industrialisierung in der ersten Ausbaustufe sind abgeschlossen. Die Testfahrzeuge mit unseren E-Motoren sind mehrere Kilometer gefahren und haben das gut bestanden. Wir schaffen