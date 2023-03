BMW profitiert von der hohen Nachfrage nach Elektrofahrzeugen

Der Einstieg in die Elektromobilität: Fertigung der Gehäuse (BMW Group Werk Steyr)

Mit Kurzarbeit nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine hat das Geschäftsjahr 2022 für das BMW-Motorenwerk in Steyr denkbar schlecht begonnen. Mit einem Mal fehlten Kabelbäume. Am Ende des Geschäftsjahres blieben wirtschaftlich davon keine Spuren: Der Umsatz lag mit 3,65 Milliarden Euro um neun Prozent über jenem des Jahres zuvor, mit mehr als 1,1 Millionen erzeugten Motoren wurde um drei Prozent mehr als im Jahr zuvor gebaut.