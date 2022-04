BMW Österreich nähert sich dem Vorkrisenniveau

6,6 Milliarden Euro Umsatz, 329 Millionen Euro an Investitionen, 18.204 neu zugelassene Fahrzeuge: Das sind die Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsjahr von BMW Österreich. Zum Vergleich: Im Jahr 2019, vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie waren es rund sieben Milliarden Euro Umsatz, 374 Millionen Euro an Investitionen und 22.500 neu zugelassen Fahrzeuge gewesen. „Wir haben 2021 erneut bewiesen, wie stabil und erfolgreich wir auch in volatilen Zeiten gemeinsam mit unseren Händlerpartnern arbeiten“, wird Christian Morawa, Chef von BMW Österreich, in einer Aussendung zitiert.

Das Vorjahr sei ein turbulentes Jahr für die Automobilindustrie gewesen, ergänzte Alexander Susanek, der Geschäftsführer des BMW-Werks in Steyr. Zentrale Themen seien die Corona-Pandemie und der Halbleitermangel gewesen. Seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine kommt nun auch der Engpass an Kabelbäumen hinzu, die in Werken in der Westukraine gefertigt werden. Bei BMW Steyr gilt deshalb in der Produktion vorerst bis Ende Mai weiter Kurzarbeit. Bei den produzierten Motoren übertraf das Steyrer Werk nach einem Dämpfer im ersten Corona-Jahr wieder die Millionenmarke: 1,1 Millionen Motoren waren es im Vorjahr, davon ein Drittel Diesel- und zwei Drittel Benzinmotoren.

Bei den Neuzulassungen sei BMW in Österreich besser unterwegs als der Gesamtmarkt, heißt es. Dieser ging um 3,6 Prozent zurück, bei der BMW-Gruppe betrug der Rückgang ein Prozent. Von den 18.204 neu zugelassenen Fahrzeugen waren 2720 elektrisch. Bis 2023 will der Autohersteller die Fahrzeugpalette auf 25 elektrifizierte Fahrzeuge erweitern. Mehr als die Hälfte davon soll vollelektrisch sein.