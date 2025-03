Im Motorenwerk in Steyr arbeiten mehr als 4900 der 5849 Beschäftigten der BMW Group in Österreich.

Die wichtigsten BMW-Gesellschaften in Österreich sind im vergangenen Jahr gewachsen. Darauf verwiesen die Geschäftsführer Klaus von Moltke (Motorenwerk in Steyr) und Alexander Bamberger (Vertrieb). Keinen Kommentar gab es zum kolportierten Einstieg bei KTM, aus dem, wie in den OÖN exklusiv berichtet, doch nichts wurde.