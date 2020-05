BMW bekräftigt Steyr als Zentrum für Dieselmotor

Der Umsatz der BMW Group in Österreich legte im Vorjahr gegenüber 2018 um fünf Prozent auf 6,9 Milliarden Euro zu. Der Löwenanteil entfiel dabei auf das Motorensegment in Steyr mit 3,7 Milliarden Euro (plus zwei Prozent, Benzinmotor plus 17 Prozent, Dieselmotor minus 15 Prozent). Erstmals lag der Dieselanteil mit 43,2 Prozent unter dem Benziner. Das Motorenwerk Steyr begann die coronabedingt gedrosselte Produktion bereits Ende April wieder hochzufahren. Aktuell wird an zwei Montagebändern und sieben Fertigungslinien produziert. In den nächsten Wochen wird die Produktion schrittweise und "in Abhängigkeit von der weltweiten Nachfrage" weiter hochgefahren.

Zurück zum Jahr 2019: Wermutstropfen war der deutliche Rückgang bei der Produktion von Dieselmotoren, bei denen Steyr das weltweite BMW-Entwicklungszentrum ist. Neue Fahrzeuge mit aktueller Dieseltechnologie "sind und bleiben ein sehr wirksamer Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel. Kein Verbrennungsantrieb ist so effizient und sparsam", heißt es dazu in einer Aussendung, die gleichzeitig den Ausbau der E-Motorenkapazität in Steyr betont.

Insgesamt haben die Bayern im Vorjahr in Steyr mehr als 360 Millionen Euro investiert, "die wir zu großen Teilen in unsere Forschung und Entwicklung investiert haben", sagte kürzlich Steyr-Geschäftsführer Alexander Susanek zu den OÖN und unterstrich aktuell, dass man dank der massiven Investitionen "am Standort Steyr gut aufgestellt" sei. "Unser Werk wird daher auch in Zukunft von maßgebender Bedeutung für die BMW Group sein."