"Jedes zweite Unternehmen in Österreich ab vier Mitarbeitern nutzt unsere Programme in irgendeiner Form", sagt Markus Knasmüller, Chef von BMD, nicht ohne Stolz. Der Softwareproduzent aus Steyr peilt im heurigen 50. Jubiläumsjahr erneut ein zweistelliges Wachstum an und sucht, wie in den vergangenen drei Jahren, wieder 70 neue Mitarbeiter. Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren es 73 Millionen Euro Umsatz bei 700 Beschäftigten. Der Frauenanteil liegt bei 54 Prozent.