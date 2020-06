BlueSky Energy: Frankenburg statt China

Oberösterreich statt Asien: So lautet das Motto von BlueSky Energy. Der Spezialist für Salzwasser-Stromspeicher mit Sitz in Vöcklamarkt verlegt seine Zellenfertigung von China nach Frankenburg im Hausruckviertel. Die Standortverlagerung ist mit fünf Millionen Euro budgetiert, teilte das Unternehmen gestern, Donnerstag, in einer Aussendung mit.

"Die Corona-Krise hat uns zum Umdenken angeregt, deshalb haben wir unsere Strategie geändert", sagt Firmengründer Hansjörg Weisskopf. Der chinesische Hauptlieferant, mit dem BlueSky Energy in den vergangenen drei Jahren zusammengearbeitet hat, habe seit Jänner keine Zellen mehr geliefert. "Wir haben einen Lieferrückstau von vier Millionen Euro", sagt Weisskopf und fügt hinzu: "Das Risiko, weiter von einem Lieferanten abhängig zu sein, war zu groß."

Stattdessen will die Chefetage des Unternehmens um Weisskopf, die beiden Geschäftsführer Helmut Mayer und Thomas Krausse sowie Gesellschafter Horst Wolf "alles aus einer Hand in Oberösterreich fertigen". Ab Herbst sollen Zellen hergestellt werden, die Serienfertigung ist für 2021 geplant. Die Kapazität will das Unternehmen von derzeit 3000 auf 30.000 Zellen verzehnfachen. Die Lieferzeiten verkürzen sich um acht Wochen, weil der Schiffstransport von Asien nach Europa entfällt. Auch mit lokalen Unternehmen soll verstärkt kooperiert werden.

Herzstück des Unternehmens ist der Salzwasserspeicher "Greenrock". Die hinter der Stromspeicher-Lösung stehende Technologie sei nicht entflammbar oder explosiv und zudem berührungssicher und wartungsfrei, betont Weisskopf. Eingesetzt werden die Systeme bei Eigenheimen und Klein- und Mittelbetrieben. BlueSky Energy liefert in 22 Länder, die Exportquote beträgt 60 bis 70 Prozent.

Derzeit hat BlueSky Energy 40 Beschäftigte. Mit der Verlagerung sollen 80 Arbeitsplätze dazukommen. Gesucht würden Mitarbeiter für Elektrotechnik und Montage, sagt der Firmengründer.

Artikel von Martin Roithner Redakteur Wirtschaft m.roithner@nachrichten.at