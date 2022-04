Gestern Abend schickte der ORF mit "Alles finster" seine neue Comedy-Staffel an den Start. Dabei geht es um die Folgen eines so genannten Blackouts auf ein Dorf in Niederösterreich. Der Blackout, ein flächendeckender Stromausfall, der ganze Länder oder Regionen betrifft, eignet sich schon seit Jahren für Diskussionen, die naturgemäß nur Schwarz oder Weiß kennen. Entweder das Licht brennt oder eben nicht.