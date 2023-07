"Blackbox": Neos lassen Energie AG vom Landesrechnungshof prüfen

"Der Landesenergieversorger ist eine Blackbox, darum wollen wir ihn durchleuchten lassen", sagte Neos-Klubobmann Felix Eypeltauer am Dienstag bei einem gemeinsamen Auftritt mit der Nationalratsabgeordneten Karin Doppelbauer. Der Neos-Landtagsklub hat den Landesrechnungshof mit einer Sonderprüfung zur Energie AG, die mehrheitlich im Eigentum des Landes steht, beauftragt. Zum ersten Mal nutzt die Partei dieses Instrument.

Der Landesrechnungshof soll prüfen, ob die Energie AG in den vergangenen zehn Jahren mit ihren unternehmerischen Strategien ausreichend proaktiv auf die zukünftigen Herausforderungen der Energiewende und die gestiegenen Nachhaltigkeits-Anforderungen reagiert hat, heißt es im Prüfungsauftrag. Eypeltauer wies darauf hin, dass die Energie AG im Geschäftsjahr 2021/22 nur 17 Prozent der gesamten Stromaufbringung selbst aus erneuerbaren Quellen erzeugt habe.

Sechs konkrete Punkte soll sich der Landesrechnungshof ansehen: bisherige Strategie und Umsetzung der Energie AG, Projekte zur Erzeugung und Einspeisung erneuerbarer Energien, Nachhaltigkeitsaspekte in den Geschäftspraktiken und Entscheidungsprozessen, Netzausbau und Investitionen, zukünftige Strategie und Ausbau der Erneuerbaren, Preisgestaltung.

Doppelbauer sprach von einem "Dreigestirn der Untätigkeit" - Landesregierung (allen voran Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner), Energie AG und Netz OÖ (Netztochter der Energie AG). Absurd sei etwa, dass Photovoltaik massiv gefördert, der Strom aber oft nicht eingespeist werden könne. Doppelbauer will wissen, "wofür die eingehobenen Netzentgelte verwendet wurden". Auch gebe es zu wenig Partizipation der Bevölkerung wie beim Bau der 110-kV-Leitung im Mühlviertel.

Bei den Preisen verweist Doppelbauer auf den Zwischenbericht der Taskforce von E-Control und Bundeswettbehörde, wonach die Preise für die Endkunden in Österreich angesichts der Großhandels-Entwicklung stärker gesenkt werden sollten. Das Land Oberösterreich sei auf Sonderdividenden aus der Energie AG aus, so die Abgeordnete. In puncto Versorgungssicherheit fordert die von Land gemeinsam mit dem Bund deutlich mehr Anstrengungen, die Energiequellen zu diversifizieren. Eypeltauer kritisierte die "ideologisch aufgeladenen" Konflikte rund um den Ausbau der Windkraft, w s zu einer Blockade führe.

Die Energie AG verweist in puncto Preise immer darauf, dass sie bis Ende 2022 eine Preisgarantie hatte und daher unter den günstigsten Anbietern war. Achleitner präsentierte zuletzt den „Stromnetz-Masterplan 2032“ für Oberösterreich. Bis dahin sollen 1,7 Milliarden Euro investiert werden.

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens